Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik
- 26 fevral, 2026
- 23:35
Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyində Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib.
Tədbirdə iştirak edən Türkiyənin Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tanju Bilgiç "Report"un Rusiya bürosuna müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan xalqı 34 il əvvəl böyük faciə ilə üzləşib.
Onun sözlərinə görə, hadisələr zamanı 613 nəfər həyatını itirib, minlərlə insan yaralanıb, çox sayda şəxsin taleyi isə hələ də naməlum qalır.
"Biz qətliamı o zaman da pislədik, bu gün də pisləyirik", - səfir vurğulayıb.
Diplomat qeyd edib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin mahiyyətini ayrıca izah etməyə ehtiyac yoxdur: "Biz bir millət, iki dövlətik və hər zaman can Azərbaycanın yanındayıq. Bundan əvvəl olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyik".
T.Bilgiçin sözlərinə görə, yüksək səviyyədə təşkil olunan tədbirdə təkcə Xocalı qurbanlarının xatirəsi yad edilməyib, eyni zamanda azad olunmuş ərazilərdə aparılan işlər barədə də məlumat verilib.