İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 23:35
    Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik

    Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyində Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib.

    Tədbirdə iştirak edən Türkiyənin Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tanju Bilgiç "Report"un Rusiya bürosuna müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan xalqı 34 il əvvəl böyük faciə ilə üzləşib.

    Onun sözlərinə görə, hadisələr zamanı 613 nəfər həyatını itirib, minlərlə insan yaralanıb, çox sayda şəxsin taleyi isə hələ də naməlum qalır.

    "Biz qətliamı o zaman da pislədik, bu gün də pisləyirik", - səfir vurğulayıb.

    Diplomat qeyd edib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin mahiyyətini ayrıca izah etməyə ehtiyac yoxdur: "Biz bir millət, iki dövlətik və hər zaman can Azərbaycanın yanındayıq. Bundan əvvəl olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyik".

    T.Bilgiçin sözlərinə görə, yüksək səviyyədə təşkil olunan tədbirdə təkcə Xocalı qurbanlarının xatirəsi yad edilməyib, eyni zamanda azad olunmuş ərazilərdə aparılan işlər barədə də məlumat verilib.

    Tanju Bilgiç Xocalı soyqırımı Səfir
    Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедию

    Son xəbərlər

    00:12
    Foto
    Video

    Kubra Məhərrəmova ilə bağlı şok görüntülər: Araşdırma başladı

    Hadisə
    00:00

    Əraqçi: İran-ABŞ danışıqlarında irəliləyiş əldə edilib

    Region
    23:57

    Fransa hökumətinin "Lekornu-2" adlanan tərkibi yenilənib

    Digər ölkələr
    23:47

    "Reuters": ABŞ "Lukoil"un beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidib

    Digər ölkələr
    23:35

    Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik

    Region
    23:19

    Pakistanla sərhəddə "Taliban"ın azı 30 döyüşçüsü öldürülüb - YENİLƏNİB 2

    Digər ölkələr
    23:18

    Bakıda Cəlilabad sakinini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:03

    İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    22:48

    Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti