    Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедию

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 23:28
    Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедию

    В посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.

    Принявший участие в мероприятии посол Турции в РФ Танджу Бильгич в интервью Report заявил, что 34 года назад азербайджанский народ пережил тяжелую трагедию.

    По его словам, в результате событий в Ходжалы погибли 613 человек, тысячи получили ранения, судьба многих до сих пор остается неизвестной.

    "Мы осуждали эту резню тогда и осуждаем ее сегодня", - подчеркнул дипломат.

    Он отметил, что характер отношений между Турцией и Азербайджаном не требует дополнительных разъяснений.

    "Мы - один народ, два государства и всегда на стороне братского Азербайджана. Как и прежде, где бы ни находился Азербайджан, мы будем рядом", - сказал Бильгич.

    Посол также высоко оценил организацию мероприятия, отметив, что в его рамках была не только почтена память жертв трагедии, но и представлена информация о проводимых работах на освобожденных территориях.

    В завершение дипломат выразил благодарность азербайджанскому государству и посольству за проделанную работу.

