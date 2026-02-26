Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедию
- 26 февраля, 2026
- 23:28
В посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялось памятное мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии.
Принявший участие в мероприятии посол Турции в РФ Танджу Бильгич в интервью Report заявил, что 34 года назад азербайджанский народ пережил тяжелую трагедию.
По его словам, в результате событий в Ходжалы погибли 613 человек, тысячи получили ранения, судьба многих до сих пор остается неизвестной.
"Мы осуждали эту резню тогда и осуждаем ее сегодня", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что характер отношений между Турцией и Азербайджаном не требует дополнительных разъяснений.
"Мы - один народ, два государства и всегда на стороне братского Азербайджана. Как и прежде, где бы ни находился Азербайджан, мы будем рядом", - сказал Бильгич.
Посол также высоко оценил организацию мероприятия, отметив, что в его рамках была не только почтена память жертв трагедии, но и представлена информация о проводимых работах на освобожденных территориях.
В завершение дипломат выразил благодарность азербайджанскому государству и посольству за проделанную работу.