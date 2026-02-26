İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 23:03
İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Brentford" baş məşqçisi Kit Endryusla müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İrlandiyalı mütəxəssis 2032-ci ilə qədər olan yeni sözləşmə imzalayıb.
Qeyd edək ki, "Brentford"40 xalla İngiltərə çempionatında yeddinci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
00:12
Foto
Video
Kubra Məhərrəmova ilə bağlı şok görüntülər: Araşdırma başladıHadisə
00:00
Əraqçi: İran-ABŞ danışıqlarında irəliləyiş əldə edilibRegion
23:57
Fransa hökumətinin "Lekornu-2" adlanan tərkibi yenilənibDigər ölkələr
23:47
"Reuters": ABŞ "Lukoil"un beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidibDigər ölkələr
23:35
Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirikRegion
23:19
Pakistanla sərhəddə "Taliban"ın azı 30 döyüşçüsü öldürülüb - YENİLƏNİB 2Digər ölkələr
23:18
Bakıda Cəlilabad sakinini avtomobil vuraraq öldürübHadisə
23:03
İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
22:48