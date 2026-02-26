İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 23:03
    İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Brentford" baş məşqçisi Kit Endryusla müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    İrlandiyalı mütəxəssis 2032-ci ilə qədər olan yeni sözləşmə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, "Brentford"40 xalla İngiltərə çempionatında yeddinci pillədə qərarlaşıb.

    Kit Endryus Baş məşqçi İngiltərə Premyer Liqası "Brentford" Müqavilə

    Son xəbərlər

    00:12
    Foto
    Video

    Kubra Məhərrəmova ilə bağlı şok görüntülər: Araşdırma başladı

    Hadisə
    00:00

    Əraqçi: İran-ABŞ danışıqlarında irəliləyiş əldə edilib

    Region
    23:57

    Fransa hökumətinin "Lekornu-2" adlanan tərkibi yenilənib

    Digər ölkələr
    23:47

    "Reuters": ABŞ "Lukoil"un beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidib

    Digər ölkələr
    23:35

    Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik

    Region
    23:19

    Pakistanla sərhəddə "Taliban"ın azı 30 döyüşçüsü öldürülüb - YENİLƏNİB 2

    Digər ölkələr
    23:18

    Bakıda Cəlilabad sakinini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:03

    İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    22:48

    Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti