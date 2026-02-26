İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır

    Elm və təhsil
    • 26 fevral, 2026
    • 22:18
    Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır

    Fevralın 27-si saat 11:00-dan etibarən direktor vəzifəsi vakant olan 69 dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu prosesinin elektron sənəd qəbulu mərhələsinə start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, namizədlər 6 mart 2026-cı il saat 17:00-dək https://miq.edu.az/direktor linkinə daxil olaraq, elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Proses Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada proqram təminatı vasitəsilə müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Müsabiqə seçim və müsahibə mərhələsindən ibarət olacaq.

    Seçim mərhələsində namizədlərin təqdim etdiyi məlumatlar və sənədlərin düzgünlüyü yoxlanıldıqdan sonra namizədlər müsabiqənin müsahibə mərhələsinə buraxılacaqlar. Sistem üzərindən təqdim edilən vakant yerlər 20.02.2026-cı il tarixinə olan məlumatlara istinad edir.

    Namizədlər müsahibə mərhələsinə qaydalara müvafiq olaraq ardıcıllıq əsasında dəvət olunacaqlar.

    Müsahibə mərhələsi Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılmış müvafiq komissiyalar tərəfindən keçiriləcək.

    Namizədlər müsahibədə liderlik və strateji idarəetmə, pedaqoji və tədris, idarəçilik və təşkilatçılıq, ünsiyyət və əlaqə, problemlərin həlli və qərarvermə, rəqəmsal və texnoloji, eləcə də sosial və emosional bacarıqları üzrə qiymətləndiriləcəklər.

    Hər bir namizəd nəticələrlə "Şəxsi səhifə" vasitəsilə tanış ola biləcək.

    Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlərlə əmək münasibətləri qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada rəsmiləşdiriləcək.

    direktor elektron qeydiyyat Elm və Təhsil Nazirliyi
    В Азербайджане начнется прием заявок на должности директоров школ

    Son xəbərlər

    22:48

    Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    22:45

    ABŞ və İran arasında danışıqların növbəti raundu başa çatıb - YENİLƏNİB 3

    Region
    22:40

    FTB rəhbəri Tramp işi üzrə istintaqda iştirak edən 10-a yaxın əməkdaşı işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    22:34

    Pakistan Ordusu əks-hücumla Əfqanıstan hərbçilərini geri çəkilməyə məcbur edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:18

    Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayır

    Elm və təhsil
    22:01

    Tarixdə ilk dəfə ABŞ-nin birinci xanımı BMT TŞ-nin iclasına sədrlik edəcək

    Digər ölkələr
    21:54

    Cenevrədə ABŞ və Ukrayna danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:42

    UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi üzrə həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

    Futbol
    21:30

    DİN: Tələbələrin fotolarını yayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti