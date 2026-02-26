Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Азербайджане начнется прием заявок на должности директоров школ

    Наука и образование
    • 26 февраля, 2026
    • 22:34
    В Азербайджане начнется прием заявок на должности директоров школ

    С 27 февраля с 11:00 начнется этап электронного приема документов в рамках процесса приема на работу директоров в 69 государственных общеобразовательных учреждениях, где вакантны соответствующие должности.

    Как передает Report, кандидаты смогут до 17:00 6 марта 2026 года пройти электронную регистрацию по ссылке https://miq.edu.az/direktor.

    Процесс проводится Министерством науки и образования в централизованном порядке посредством программного обеспечения на конкурсной основе и будет состоять из этапов отбора и собеседования.

    На этапе отбора после проверки достоверности представленных кандидатами сведений и документов они будут допущены к собеседованию. Представленные в системе вакансии сформированы по состоянию на 20 февраля 2026 года.

    Кандидаты будут приглашаться на этап собеседования в установленной очередности в соответствии с правилами.

    Собеседования проведут соответствующие комиссии, созданные Министерством науки и образования.

    В ходе собеседования кандидаты будут оцениваться по лидерским и стратегическим управленческим навыкам, педагогическим и учебным компетенциям, управленческим и организационным способностям, коммуникативным навыкам, умению решать проблемы и принимать решения, а также по цифровым, технологическим, социальным и эмоциональным компетенциям.

    Каждый кандидат сможет ознакомиться с результатами через "личный кабинет".

    С кандидатами, успешно прошедшими конкурс, трудовые отношения будут оформлены в порядке, установленном законодательством.

    Лента новостей