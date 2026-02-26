Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıb
Fərdi
- 26 fevral, 2026
- 22:48
Azərbaycanın daha bir sərbəst güləşçisi Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən "Muhamet Malo" turnirində bürünc medal qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, 79 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Cəbrayıl Hacıyev hindistanlı Saqar Caqlana 10:4 hesabı ilə qalib gələrək reytinq turnirində bürünc medala sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl digər təmsilçilərimizdən Rəşid Babazadə (65 kq) gümüş, İslam Bazarqanov (57 kq) və Arseniy Djioyev (86 kq) isə bürünc mükafat əldə ediblər.
Son xəbərlər
22:48
Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıbFərdi
22:45
ABŞ və İran arasında danışıqların növbəti raundu başa çatıb - YENİLƏNİB 3Region
22:40
FTB rəhbəri Tramp işi üzrə istintaqda iştirak edən 10-a yaxın əməkdaşı işdən çıxarıbDigər ölkələr
22:34
Pakistan Ordusu əks-hücumla Əfqanıstan hərbçilərini geri çəkilməyə məcbur edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:18
Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayırElm və təhsil
22:01
Tarixdə ilk dəfə ABŞ-nin birinci xanımı BMT TŞ-nin iclasına sədrlik edəcəkDigər ölkələr
21:54
Cenevrədə ABŞ və Ukrayna danışıqları başa çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:42
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi üzrə həftənin rəmzi komandası açıqlanıbFutbol
21:30