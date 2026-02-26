İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Bakıda Cəlilabad sakinini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 26 fevral, 2026
    • 23:18
    Bakıda Cəlilabad sakinini avtomobil vuraraq öldürüb

    Cəlilabad rayon sakini Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsində ölüb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına, rayonun Privolnoye kənd sakini Cavid Qəniyev yolu keçərkən avtomobil onu vurub.

    C.Qəniyev ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad yol-nəqliyyat hadisəsi piyada
    В Баку автомобиль сбил насмерть жителя Джалилабада

    Son xəbərlər

    00:12
    Foto
    Video

    Kubra Məhərrəmova ilə bağlı şok görüntülər: Araşdırma başladı

    Hadisə
    00:00

    Əraqçi: İran-ABŞ danışıqlarında irəliləyiş əldə edilib

    Region
    23:57

    Fransa hökumətinin "Lekornu-2" adlanan tərkibi yenilənib

    Digər ölkələr
    23:47

    "Reuters": ABŞ "Lukoil"un beynəlxalq aktivlərinin satışını ləngidib

    Digər ölkələr
    23:35

    Türkiyənin Rusiyadakı səfiri: Xocalı faciəsini pisləyirik

    Region
    23:19

    Pakistanla sərhəddə "Taliban"ın azı 30 döyüşçüsü öldürülüb - YENİLƏNİB 2

    Digər ölkələr
    23:18

    Bakıda Cəlilabad sakinini avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:03

    İngiltərə Premyer Liqası klubu baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    22:48

    Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Hacıyev Tiranada beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti