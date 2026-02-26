Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Баку автомобиль сбил насмерть жителя Джалилабада

    Происшествия
    • 26 февраля, 2026
    • 23:22
    В Баку автомобиль сбил насмерть жителя Джалилабада

    Житель села Привольное Джалилабадского района погиб в дорожно-транспортном происшествии в Баку.

    Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль сбил Джавида Ганиева, когда тот переходил дорогу.

    Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    По факту проводится расследование.

