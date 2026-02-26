В Баку автомобиль сбил насмерть жителя Джалилабада

Житель села Привольное Джалилабадского района погиб в дорожно-транспортном происшествии в Баку.

Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль сбил Джавида Ганиева, когда тот переходил дорогу.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.