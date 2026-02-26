В Баку автомобиль сбил насмерть жителя Джалилабада
Происшествия
- 26 февраля, 2026
- 23:22
Житель села Привольное Джалилабадского района погиб в дорожно-транспортном происшествии в Баку.
Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль сбил Джавида Ганиева, когда тот переходил дорогу.
Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
Последние новости
23:35
Зеленский: Очередные переговоры Украины, США и РФ вероятно состоятся в марте в Абу-ДабиДругие страны
23:28
Посол Турции в РФ: Мы осуждаем Ходжалинскую трагедиюВнешняя политика
23:22
В Баку автомобиль сбил насмерть жителя ДжалилабадаПроисшествия
23:07
В правительстве Франции произведены кадровые перестановкиДругие страны
23:04
СМИ: В ходе столкновений Пакистана и Афганистана погибли порядка 30 афганских боевиков - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
22:47
Венгрия рассматривает трубопровод "Адрия" как альтернативу "Дружбе"Другие страны
22:44
МИД Омана: Сегодняшние переговоры США и Ирана в Женеве завершены - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
22:34
В Азербайджане начнется прием заявок на должности директоров школНаука и образование
22:04