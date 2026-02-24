Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Германии работники общественного транспорта проведут двухдневные забастовки

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 17:56
    В Германии работники общественного транспорта проведут двухдневные забастовки

    В Германии 27-28 февраля ожидаются забастовки работников общественного транспорта.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

    Забастовки объявил профсоюз сотрудников общественного транспорта Ver.di на фоне продолжающихся переговоров о повышении зарплаты. В свзи с тем, что они охватят почти все земли Германии, ожидается простой в движении общественного транпорта в течение двух дней.

    Однако транспорт, оператором которого выступает Deutsche Bahn – в частности, важные пригородные электрички S-Bahn, – забастовка не затронет.

    Не будет забастовки только в Нижней Саксонии, поскольку там ранее заключили договоренность воздержаться от забастовок до конца марта.

    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

