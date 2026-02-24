Ermənistan yerli seçkilərə Rusiyanın müdaxiləsinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Aİ-dən dəstək istəyib
Region
- 24 fevral, 2026
- 18:51
Ermənistan qarşıdan gələn parlament seçkiləri prosesinə Rusiyanın mümkün müdaxiləsindən və dezinformasiyadan qorunmaqda kömək etməsi üçün ölkəyə çevik hibrid reaksiya qrupunun göndərilməsi xahişi ilə Avropa İttifaqına (Aİ) müraciət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.
Məlumat yenilənir...
