    Армения запросила у ЕС поддержку для противодействия вмешательству РФ в местные выборы

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 18:42
    Армения запросила у ЕС поддержку для противодействия вмешательству РФ в местные выборы

    Армения обратилась к Европейскому союзу с просьбой направить в страну группу быстрого гибридного реагирования для содействия в защите от возможного вмешательства России в процесс предстоящих парламентских выборов и дезинформации.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Отмечается, что данный запрос в письменной форме направил в Брюссель министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    Ранее аналогичная миссия численностью около 20 человек была направлена в Молдову во время парламентских выборов для поддержки властей в выявлении и противодействии дезинформации из России. Европейский союз и власти Молдовы признали проект успешным, и теперь аналогичная инициатива планируется для Армении накануне июньских выборов.

    В дальнейшем не исключается возможность создания более постоянной гражданской миссии ЕС в Ереване.

    Ermənistan yerli seçkilərə Rusiyanın müdaxiləsinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Aİ-dən dəstək istəyib

