Армения запросила у ЕС поддержку для противодействия вмешательству РФ в местные выборы

Армения обратилась к Европейскому союзу с просьбой направить в страну группу быстрого гибридного реагирования для содействия в защите от возможного вмешательства России в процесс предстоящих парламентских выборов и дезинформации.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что данный запрос в письменной форме направил в Брюссель министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Ранее аналогичная миссия численностью около 20 человек была направлена в Молдову во время парламентских выборов для поддержки властей в выявлении и противодействии дезинформации из России. Европейский союз и власти Молдовы признали проект успешным, и теперь аналогичная инициатива планируется для Армении накануне июньских выборов.

В дальнейшем не исключается возможность создания более постоянной гражданской миссии ЕС в Ереване.