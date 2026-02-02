İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası başlayıb

    Milli Məclisin (MM) yaz sessiyası üzrə ilk plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sessiyanı spiker Sahibə Qafarova açıq elan edib.

    Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

    Qeyd edək ki, plenar iclasın gündəliyində MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı, Hesablayıcı və İntizam komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması daxil olmaqla, ümumilikdə, 16 məsələ var.

    Milli Məclis yaz sessiyası qanun layihələri Plenar iclas
    Милли Меджлис проводит первое пленарное заседание весенней сессии

