Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası başlayıb
Milli Məclis
- 02 fevral, 2026
- 11:00
Milli Məclisin (MM) yaz sessiyası üzrə ilk plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, sessiyanı spiker Sahibə Qafarova açıq elan edib.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.
Qeyd edək ki, plenar iclasın gündəliyində MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı, Hesablayıcı və İntizam komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşdırılması daxil olmaqla, ümumilikdə, 16 məsələ var.
Son xəbərlər
11:15
"Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
11:15
Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcəkİKT
11:15
Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
11:14
Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıbRegion
11:11
"Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıbFutbol
11:07
Foto
Türkiyədə iki avtobus toqquşub, 18 nəfər yaralanıbRegion
11:05
Azərbaycan çempionatları tarixində het-trik edən legioner futbolçuların sayı 50-yə çatıbFutbol
11:02
İRİA: "Digital Bridge" vasitəsilə 2 milyarddan artıq əməliyyat həyata keçirilibİKT
11:00