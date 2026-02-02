Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Милли Меджлис проводит первое пленарное заседание весенней сессии

    Милли Меджлис
    • 02 февраля, 2026
    • 11:07
    Милли Меджлис проводит первое пленарное заседание весенней сессии

    Началось первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова объявила сессию открытой.

    Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

    Отметим, что в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания ММ вошли 16 вопросов, включая план законодательной работы весенней сессии, переформирование состава Счетной и Дисциплинарной комиссий.

    Милли Меджлис пленарное заседание весенняя сессия
    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:28

    Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР

    Милли Меджлис
    12:28

    Багаи: В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении ЕС

    В регионе
    12:27

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 72,6 тыс. молодых людей

    Социальная защита
    12:04

    В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались

    Здоровье
    12:00

    На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб

    В регионе
    11:59

    В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар

    В регионе
    11:51

    Вице-президент IATA: При верной стратегии Баку может перехватить потоки Восток-Запад - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    11:50

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    11:43

    Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства в сфере инноваций

    ИКТ
    Лента новостей