Милли Меджлис проводит первое пленарное заседание весенней сессии
Милли Меджлис
- 02 февраля, 2026
- 11:07
Началось первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова объявила сессию открытой.
Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Отметим, что в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания ММ вошли 16 вопросов, включая план законодательной работы весенней сессии, переформирование состава Счетной и Дисциплинарной комиссий.
