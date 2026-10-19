Bakıda snuker üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 14:40
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakıda snuker üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Bilyard Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində oktyabrın 31-dən noyabrın 2-dək baş tutacaq üçgünlük yarışın keçirilməsində məqsəd ölkənin ən güclü idmançılarını müəyyənləşdirmək, onların peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək və bu idman növünü təbliğ etməkdir.
Qeyd edək ki, turnir federasiyanın bilyard idmanının inkişafı və gənclərin idmana cəlb olunması istiqamətində həyata keçirdiyi strategiyanın tərkib hissəsidir.
Son xəbərlər
15:46
Dünya Bankı ilə maliyyə sektorunun inkişaf meylləri müzakirə edilibMaliyyə
15:45
Foto
Azərbaycanda sumonun inkişaf perspektivləri müzakirə edilibFərdi
15:41
"MJ Finance" BOKT-un istiqrazlarına 247 investor maraq göstəribMaliyyə
15:35
Sabah respublika üzrə pensiyaların tam ödənilməsi nəzərdə tutulubMaliyyə
15:33
Ankarada Nəsiminin yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş simpozium keçirilibƏdəbiyyat
15:30
Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcəkFutbol
15:30
Nigeriyada yaraqlıların hücumu zamanı 10 hərbçi ölübDigər ölkələr
15:29
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 10 mindən çox abonent qazla təmin olunurEnergetika
15:25
Video
İstanbulda İsrail və Türkiyə vətəndaşlığı olan qadına qarşı kütləvi etirazlar edilibRegion