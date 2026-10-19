İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ötən həftə 1400 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 14:28
    Ötən həftə 1400 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə 12-18 oktyabrda 66 tank əleyhinə mina, 188 piyada əleyhinə mina, 631 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Hesabata əsasən, həmin müddət ərzində 1420.9 ha ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN), beş yerli təşkilat və bir QHT Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено более 1,4 тыс. га территорий
    ANAMA: More than 1,400 hectares of land cleared of mines last week
    MiniBoss
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