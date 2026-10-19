ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено более 1,4 тыс. га территорий
Внутренняя политика
- 19 октября, 2026
- 14:44
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На освобожденных территориях Азербайджана 12-18 октября обнаружено и обезврежено 66 противотанковых, 188 противопехотных мин, 631 взрывоопасных боеприпаса.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Согласно информации, за указанный период от мин очищена территория площадью 1420,9 га.
Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пятью местными организациями и одной НПО.
Ötən həftə 1400 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
ANAMA: More than 1,400 hectares of land cleared of mines last week
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