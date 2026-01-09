Azərbaycan Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərci 13 % azaldıb
- 09 yanvar, 2026
- 12:11
2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 53,974 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 13,1 % azdır.
Təkcə dekabrda isə Türkiyə Azərbaycana 4,309 milyon ABŞ dolları dəyərində geyim ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 13,1 % azdır.
Ötən il Türkiyənin geyim ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,3 % azalaraq 16,773 milyard ABŞ dollarına, dekabrda isə 1 % artaraq 1,272 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox geyim idxalını Almaniya 2 milyard 643,668 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 8,4 % az), Niderland 1 milyard 908,193 milyon ABŞ dolları (5 % az) və İspaniya 1 milyard 681,048 milyon ABŞ dolları (9,6 % az) dəyərində həyata keçirib.