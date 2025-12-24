İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 05:17
    Arsenal İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Londondakı "Emirates" stadionunda keçirilən İngiltərə Liqa Kubokunun dörddəbir final oyunu "Arsenal" və "Kristal Palas" arasında başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, əsas vaxt 1-1 hesabı ilə başa çatıb və "Arsenal" penaltilər seriyasında 8-7 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında "Çelsi" ilə, "Nyukasl Yunayted" və "Mançester Siti" isə digər oyunda qarşılaşacaq. Yarımfinalın ilk oyunları 12 yanvar həftəsində, cavab oyunları isə 2 fevral həftəsində keçiriləcək.

    Turnirin hazırkı qalibi əvvəlki turnirin finalında "Liverpul"u 2-1 hesabı ilə məğlub edən "Nyukasl Yunayted"dir.

    "Arsenal" Futbol qol
    "Арсенал" победил в серии пенальти "Кристал Пэлас" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

    Son xəbərlər

    05:17

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Futbol
    04:43

    Venesuelanın BMT-dəki səfiri: ABŞ Karib dənizini ilhaq etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    04:27

    Venesuela rəsmisi: ABŞ neft uğrunda adi vətəndaşların qanını tökməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    03:50

    FTB Epşteynin ABŞ prezidenti haqqında yazdığı məktubun saxta olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    03:17

    Ali Məhkəmə Trampın hərbçiləri Çikaqoya yerləşdirmək istəyinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    02:44

    BMT ABŞ və Venesuelaya vasitəçilik təklif etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    02:05

    Al Hadath: Türkiyədə qəzaya uğrayan təyyarədə elektrik nasazlığı yaranıb

    Region
    01:45
    Foto

    Sumqayıtda bir neçə gün öncə ölən kişinin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    01:41

    Liviya təyyarə qəzasını araşdırmaq üçün Ankaraya mütəxəssislər göndərəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti