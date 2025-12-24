"Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb
Futbol
- 24 dekabr, 2025
- 05:17
Londondakı "Emirates" stadionunda keçirilən İngiltərə Liqa Kubokunun dörddəbir final oyunu "Arsenal" və "Kristal Palas" arasında başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, əsas vaxt 1-1 hesabı ilə başa çatıb və "Arsenal" penaltilər seriyasında 8-7 hesabı ilə qalib gəlib.
"Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalında "Çelsi" ilə, "Nyukasl Yunayted" və "Mançester Siti" isə digər oyunda qarşılaşacaq. Yarımfinalın ilk oyunları 12 yanvar həftəsində, cavab oyunları isə 2 fevral həftəsində keçiriləcək.
Turnirin hazırkı qalibi əvvəlki turnirin finalında "Liverpul"u 2-1 hesabı ilə məğlub edən "Nyukasl Yunayted"dir.
