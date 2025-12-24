"Арсенал" победил в серии пенальти "Кристал Пэлас" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас", который прошёл на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Как передает Report, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержал "Арсенал" - 8:7.

На 80-й минуте защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа отправил мяч в свои ворота, что обеспечило "канонирам" преимущество. Однако на 90+5-й минуте Марк Гехи сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти. В дополнительное время и в решающем испытании на точность "канониры" оказались сильнее.

В полуфинале Кубка английской лиги "Арсенал" встретится с "Челси", а в другой паре сыграют "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Сити". Первые матчи полуфинала состоятся на неделе с 12 января, а ответные - на неделе со 2 февраля.

Действующим победителем турнира является "Ньюкасл Юнайтед", который в финале предыдущего розыгрыша обыграл "Ливерпуль" со счётом 2:1.