Стоимость палладия превысила $2 000 за унцию впервые с 13 декабря 2022 года

Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $2 000 за тройскую унцию впервые с 13 декабря 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:03 по бакинскому времени, стоимость фьючерса на палладий росла на 9,43%, до $2 003,5 за тройскую унцию. К 05:00 по бакинскому времени цена на драгметалл замедлила рост до $1 983 за тройскую унцию (+8,31%).