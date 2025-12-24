Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Финансы
    • 24 декабря, 2025
    • 06:26
    Стоимость палладия превысила $2 000 за унцию впервые с 13 декабря 2022 года

    Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $2 000 за тройскую унцию впервые с 13 декабря 2022 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По данным на 04:03 по бакинскому времени, стоимость фьючерса на палладий росла на 9,43%, до $2 003,5 за тройскую унцию. К 05:00 по бакинскому времени цена на драгметалл замедлила рост до $1 983 за тройскую унцию (+8,31%).

    палладий драгметаллы финансы
