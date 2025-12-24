Palladiumun qiyməti son 3 ildə ilk dəfə 2000 dolları keçib
- 24 dekabr, 2025
- 06:08
Nyu-York ticarət birjasında 2026-cı ilin mart ayında çatdırılma üçün palladium fyuçerslərinin qiyməti 13 dekabr 2022-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq 1 troya unsiyası üçün 2000 dolları keçib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 4:03-ə olan məlumata görə, palladium fyuçerslərinin qiyməti 9,43% artaraq troy unsiyası üçün 2003,50 dollara çatıb.
Bakı vaxtı ilə saat 5:00-a olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti troy unsiyası üçün 1983 dollara düşüb (8,31% artım).
