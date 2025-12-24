İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Palladiumun qiyməti son 3 ildə ilk dəfə 2000 dolları keçib

    Maliyyə
    • 24 dekabr, 2025
    • 06:08
    Palladiumun qiyməti son 3 ildə ilk dəfə 2000 dolları keçib

    Nyu-York ticarət birjasında 2026-cı ilin mart ayında çatdırılma üçün palladium fyuçerslərinin qiyməti 13 dekabr 2022-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq 1 troya unsiyası üçün 2000 dolları keçib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 4:03-ə olan məlumata görə, palladium fyuçerslərinin qiyməti 9,43% artaraq troy unsiyası üçün 2003,50 dollara çatıb.

    Bakı vaxtı ilə saat 5:00-a olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti troy unsiyası üçün 1983 dollara düşüb (8,31% artım).

    Palladium qiymətli metal dollar
    Стоимость палладия превысила $2 000 за унцию впервые с 13 декабря 2022 года

    Son xəbərlər

    06:26

    Horovlu sakini: Yaşadığım bu xoşbəxtliyi bütün keçmiş məcburi köçkünlərə arzulayıram

    Daxili siyasət
    06:25

    Bu gün Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:08

    Palladiumun qiyməti son 3 ildə ilk dəfə 2000 dolları keçib

    Maliyyə
    05:48

    Pentaqon "C-130J" təyyarələrinin istehsalı üçün müqaviləni 25 milyard dollara qədər artırıb

    Digər ölkələr
    05:17

    "Arsenal" İngiltərə Liqa Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Futbol
    04:43

    Venesuelanın BMT-dəki səfiri: ABŞ Karib dənizini ilhaq etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    04:27

    Venesuela rəsmisi: ABŞ neft uğrunda adi vətəndaşların qanını tökməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    03:50

    FTB Epşteynin ABŞ prezidenti haqqında yazdığı məktubun saxta olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    03:17

    Ali Məhkəmə Trampın hərbçiləri Çikaqoya yerləşdirmək istəyinə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti