    В село Сос и Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 06:26
    В село Сос и Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается масштабное возвращение на освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщает Report, на этом этапе в села Сос Ходжавендско и Хоровлу Джебраильского района возвращаются 24 семьи (99 человек), которые ранее временно проживали в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.

