Азербайджан инициировал публикацию декларации по пропавшим без вести в ООН

Меморандум и прилагаемая к нему декларация, представленные Постоянным представительством Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций, были официально опубликованы как документы Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщает американское бюро Report, согласно документу, 8 декабря 2025 года Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев направил письмо Генеральному секретарю ООН с презентацией декларации, принятой на международной конференции в Баку, посвященной объединению усилий и усилению сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести.

Конференция прошла с 9 по 11 октября 2025 года в Баку и собрала представителей различных стран и международных организаций. Мероприятие было посвящено обсуждению проблемы пропавших без вести в контексте международного гуманитарного права и прав человека.

В декларации выражается серьезная озабоченность увеличением числа пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, подтверждается право семей на знание судьбы своих близких. В документе подчеркивается важность уважения государствами международного гуманитарного права и прав человека.

Кроме того, стороны призывают принять все возможные меры для предотвращения исчезновения людей в ходе вооруженных конфликтов и предоставления информации о судьбе пропавших без вести. Особое внимание уделяется тому, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут стать препятствием для идентификации пропавших.

В документе предлагается усилить сотрудничество государств, международных и неправительственных организаций для решения проблемы пропавших без вести, обменяться лучшими практиками, а также использовать судебно-медицинские экспертизы и новые технологии.

Письмо и прилагаемая декларация были распространены как официальные документы Генеральной Ассамблеи ООН по темам: "Предотвращение вооруженных конфликтов", "Продвижение и защита прав человека", "Прекращение расизма и дискриминации", а также "Верховенство права".