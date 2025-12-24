Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Азербайджан инициировал публикацию декларации по пропавшим без вести в ООН

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 08:36
    Азербайджан инициировал публикацию декларации по пропавшим без вести в ООН

    Меморандум и прилагаемая к нему декларация, представленные Постоянным представительством Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций, были официально опубликованы как документы Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

    Как сообщает американское бюро Report, согласно документу, 8 декабря 2025 года Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев направил письмо Генеральному секретарю ООН с презентацией декларации, принятой на международной конференции в Баку, посвященной объединению усилий и усилению сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести.

    Конференция прошла с 9 по 11 октября 2025 года в Баку и собрала представителей различных стран и международных организаций. Мероприятие было посвящено обсуждению проблемы пропавших без вести в контексте международного гуманитарного права и прав человека.

    В декларации выражается серьезная озабоченность увеличением числа пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, подтверждается право семей на знание судьбы своих близких. В документе подчеркивается важность уважения государствами международного гуманитарного права и прав человека.

    Кроме того, стороны призывают принять все возможные меры для предотвращения исчезновения людей в ходе вооруженных конфликтов и предоставления информации о судьбе пропавших без вести. Особое внимание уделяется тому, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут стать препятствием для идентификации пропавших.

    В документе предлагается усилить сотрудничество государств, международных и неправительственных организаций для решения проблемы пропавших без вести, обменяться лучшими практиками, а также использовать судебно-медицинские экспертизы и новые технологии.

    Письмо и прилагаемая декларация были распространены как официальные документы Генеральной Ассамблеи ООН по темам: "Предотвращение вооруженных конфликтов", "Продвижение и защита прав человека", "Прекращение расизма и дискриминации", а также "Верховенство права".

    Азербайджан ООН пропавшие без вести Тофик Мусаев
    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə itkin düşmüş şəxslər məsələsi BMT sənədi kimi yayımlanıb
    Azerbaijan initiates publication of declaration on missing persons at UN

    Последние новости

    09:35

    Власти Южной Кореи назвали ослабление воны к доллару нежелательным

    Другие страны
    09:31

    Сеул намерен подписать с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве по атомным подлодкам

    Другие страны
    09:28

    Сотрудники ДПС погибли после взрыва на юге Москвы

    Другие страны
    09:11

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025)

    Финансы
    09:03

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.12.2025)

    Финансы
    08:54

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:46

    МИД Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внутренняя политика
    08:36

    Азербайджан инициировал публикацию декларации по пропавшим без вести в ООН

    Внешняя политика
    08:09

    В Китае восемь человек погибли после падения автомобиля в пруд

    Другие страны
    Лента новостей