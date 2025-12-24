Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    СМИ: Япония по итогам 2025 года установит антирекорд рождаемости за 126 лет

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 07:51
    СМИ: Япония по итогам 2025 года установит антирекорд рождаемости за 126 лет

    Рождаемость среди японцев по итогам 2025 года, как ожидается, будет на рекордно низком уровне с 1899 года, когда начали вести подобную статистику.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистических данных.

    Согласно прогнозу издания, в 2025 году число рожденных детей будет на уровне 667,5 тыс. против 686,1 тыс. в 2024 году. Этот прогноз учитывает лишь детей, которые рождаются у граждан. Официальная статистика за 2025 год ожидается в июне, а в феврале будут опубликованы предварительные данные, которые включают информацию о проживающих в стране иностранцах.

    Демографическая ситуация развивается значительно хуже прогнозов, озвученных ранее национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения. Так, в 2023 году средний прогноз на 2025 год предполагал рождение 749 тыс. детей. Оценка, приведенная газетой Asahi, заметно ниже даже пессимистического сценария, который предполагал рождение 681 тыс. детей. Согласно среднему прогнозу института народонаселения, рождаемость на уровне 666 тыс. в год ожидалась лишь к 2041 году.

    В последние годы в стране фиксируется рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Это приводит к сокращению трудоспособного населения и дефициту рабочей силы.

    Япония рождаемость демография антирекорд

    Последние новости

    07:51

    СМИ: Япония по итогам 2025 года установит антирекорд рождаемости за 126 лет

    Другие страны
    07:48

    Reuters: США могут захватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой

    Другие
    07:27

    Жительница села Хоровлу: После долгих лет разлуки мы возвращаемся домой

    Внутренняя политика
    07:12

    Солмаз Агиева: Желаю всем бывшим переселенцам испытать счастье, которое я испытываю сегодня

    Внутренняя политика
    06:58

    Госдеп ввел визовые санкции против бывшего еврокомиссара Бретона

    Другие страны
    06:26
    Фото

    В село Сос и Хоровлу выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:26

    Стоимость палладия превысила $2 000 за унцию впервые с 13 декабря 2022 года

    Финансы
    05:47

    СМИ: Бразилия опасается вмешательства США в президентские выборы

    Другие страны
    05:19

    Пентагон увеличил сумму контракта на производство самолетов C-130J до $25 млрд

    Другие страны
    Лента новостей