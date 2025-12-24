СМИ: Япония по итогам 2025 года установит антирекорд рождаемости за 126 лет

Рождаемость среди японцев по итогам 2025 года, как ожидается, будет на рекордно низком уровне с 1899 года, когда начали вести подобную статистику.

Как передает Report, об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на собственные подсчеты на основе статистических данных.

Согласно прогнозу издания, в 2025 году число рожденных детей будет на уровне 667,5 тыс. против 686,1 тыс. в 2024 году. Этот прогноз учитывает лишь детей, которые рождаются у граждан. Официальная статистика за 2025 год ожидается в июне, а в феврале будут опубликованы предварительные данные, которые включают информацию о проживающих в стране иностранцах.

Демографическая ситуация развивается значительно хуже прогнозов, озвученных ранее национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения. Так, в 2023 году средний прогноз на 2025 год предполагал рождение 749 тыс. детей. Оценка, приведенная газетой Asahi, заметно ниже даже пессимистического сценария, который предполагал рождение 681 тыс. детей. Согласно среднему прогнозу института народонаселения, рождаемость на уровне 666 тыс. в год ожидалась лишь к 2041 году.

В последние годы в стране фиксируется рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Это приводит к сокращению трудоспособного населения и дефициту рабочей силы.