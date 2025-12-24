Yaponiyada doğum sayı azalmaqda davam edir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    • 24 dekabr, 2025
    • 08:06
    2025-cü ildə Yaponiyada doğulan uşaqların sayında antirekord qeydə alınacaq. Bu, müvafiq statistikanın aparıldığı 1899-cu ildən bəri ən aşağı göstəricidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Asahi" qəzeti statistik məlumatlara əsaslanan öz hesablamalarına istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin proqnozuna görə, 2025-ci ildə doğum sayı 2024-cü ildəki 686.100 ilə müqayisədə 667.500 olacaq. Statistikaya yalnız ölkədə yaşayan yaponlar daxil edilib. 2025-ci il üçün rəsmi statistikanın iyun ayında açıqlanması gözlənilir və ölkədə yaşayan əcnəbilər haqqında məlumatlar fevral ayında dərc olunacaq.

    Demoqrafik vəziyyət Milli Əhali və Sosial Təminat Tədqiqatları İnstitutunun əvvəllər proqnozlaşdırdığından xeyli pis inkişaf edir. Məsələn, 2023-cü ildə 2025-ci il üçün orta proqnoz 749.000 uşağın doğulması idi.

    "Asahi" qəzetinin istinad etdiyi qiymətləndirmə, 681.000 uşağın doğulacağını proqnozlaşdıran ən pis ssenaridən belə xeyli aşağıdır. Milli Əhali və Sosial Təminat Tədqiqatları İnstitutunun orta proqnozuna görə, ildə 666.000 uşağın doğulması yalnız 2041-ci ilə qədər gözlənilirdi.

    Qeyd edək ki, Yaponiyada doğum sayı artıq doqquzuncu ildir ki, mütəmadi olaraq azalır. Bu, eyni zamanda, ölkədə qocalma tendensiyası ilə müşayiət olunur.

    Yaponiya Uşaq demoqrafia
    СМИ: Япония по итогам 2025 года установит антирекорд рождаемости за 126 лет

