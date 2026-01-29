UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə yekun vurulur
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, VIII turun bütün oyunları eyni saatda başlayacaq.
"Fənərbağça" səfərdə FCSB-nin qonağı olacaq. "Roma" isə Yunanıstanda "Panatinaikos"la qarşılaşacaq.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
VIII tur
30 yanvar
00:00. "Genk " (Belçika) - "Malmö" (İsveç)
00:00. "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Braqa" (Portuqaliya)
00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Roma" (İtaliya)
00:00. "Ştutqart" (Almaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
00:00. FCSB (Rumıniya) - "Fənərbağça" (Türkiyə)
00:00. "Şturm" (Avstriya) - "Brann" (Norveç)
00:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
00:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Nitsa" (Fransa)
00:00. "Midtyullann" (Danimarka) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
00:00. "Bazel" (İsveçrə) - " Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
00:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Bolonya" (İtaliya)
00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - " Utrext" (Niderland)
00:00. "Lion" (Fransa) - PAOK (Yunanıstan)
00:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Selta" (İspaniya)
00:00. "Aston Villa" (İngiltərə) - " Zaltsburq" (Avstriya)
00:00. "Betis" (İspaniya) - " Feyenoord" (Niderland)
00:00. "Lill" (Fransa) - "Frayburq" (Almaniya)
00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya)