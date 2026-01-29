İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Bakıda kirayə qalan iki nəfər dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb

    Hadisə
    • 29 yanvar, 2026
    • 09:16
    Bakıda kirayə qalan iki nəfər dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb

    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Nizami rayonu ərazisində kirayədə yaşayan Qənbəralıyev İmran Teymur oğlu və Məmiyev Ramazan Rafiq oğlu dəm qazının təsirindən zəhərlənib.

    Ramazan Məmiyev hadisə yerində ölüb, İmran Qənbəralıyev isə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

    Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

