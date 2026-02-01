İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 01 fevral, 2026
    • 13:21
    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında fevralın 2-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Belə ki, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    yol görünüş məsafəsi
    Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

    Son xəbərlər

    13:37

    NYT: Donbassdakı güzəştlər Rusiyanı dayandırmayacaq

    Digər ölkələr
    13:21

    Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    13:00

    Fransa klubunun futbolçusu "Yuventus"a keçir

    Futbol
    12:57
    Video

    Antalyada sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, səkkiz nəfər ölüb, 26-sı yaralanıb

    Region
    12:39

    Trampın İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən ayrılıb

    Digər ölkələr
    12:20

    Rəfah keçid məntəqəsi açılıb

    Digər ölkələr
    12:11

    Külək güclənəcək, bəzi yerlərdə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:01

    İran Avropa ölkələrinin ordularını terror təşkilatlarının siyahısına daxil edib

    Region
    12:01

    "Real" və "Barselona" "Bavariya"nın müdafiəçisi ilə danışıqlar aparır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti