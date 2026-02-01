İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 01 fevral, 2026
    • 18:16
    Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİB

    Cəlilabadda balta xəsarəti alan yeniyetmələrin kimliyi məlum olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, onlar rayonun Uzuntəpə kənd sakinləri - 2012-ci il təvəllüdlü Nağıyev Hüseyn Musa oğlu və 2011-ci il təvəllüdlü Nağıyeva Həqiqət Musa qızıdır.

    Hadisə ilə bağlı DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 49 yaşlı Ə. Nağıyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad rayonunda 12 və 14 yaşlı uşaqlar baltadan xəsarət alıblar.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Üçtəpə kəndində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, kənd sakini qardaşı qızı və oğluna balta ilə müxtəlif bədən xəsarətləri yetirməkdə şübhəli bilinir.

    Xəsarət alan yeniyetmələr Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Hadisəsin təfərrüatları dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Cəlilabad Balta
    В Джалилабаде мужчина с топором напал на детей брата

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    18:16

    Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    18:01

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib

    Futbol
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb

    Hadisə
    17:53

    İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdır

    Digər ölkələr
    17:34

    İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidir

    Region
    17:26
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

    Komanda
    17:08

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Qərb ölkələrinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti