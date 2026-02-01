Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 01 февраля, 2026
    • 19:44
    Состояние подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО

    Состояние подростков, которые подверглись нападению с топором со стороны собственного дяди в Джалилабаде, остается тяжелым.

    Об этом муганскому бюро Report сообщили в районной центральной больнице.

    У обоих диагностированы многочисленные резаные раны различных частей тела.

    Лечение обоих пациентов продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое.

    В селе Учтяпя Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу.

    Как сообщает муганское бюро Report, в результате инцидента различные травмы получили местные жители Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г.р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011).

    Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу.

    В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния 49-летнего А. Нагиева.

    По факту ведется расследование.

