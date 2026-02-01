Состояние подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО

Состояние подростков, которые подверглись нападению с топором со стороны собственного дяди в Джалилабаде, остается тяжелым.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в районной центральной больнице.

У обоих диагностированы многочисленные резаные раны различных частей тела.

Лечение обоих пациентов продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое.

18:30

В селе Учтяпя Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу.

Как сообщает муганское бюро Report, в результате инцидента различные травмы получили местные жители Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г.р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011).

Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния 49-летнего А. Нагиева.

По факту ведется расследование.