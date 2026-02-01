Состояние подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, остается тяжелым - ОБНОВЛЕНО
- 01 февраля, 2026
- 19:44
Состояние подростков, которые подверглись нападению с топором со стороны собственного дяди в Джалилабаде, остается тяжелым.
Об этом муганскому бюро Report сообщили в районной центральной больнице.
У обоих диагностированы многочисленные резаные раны различных частей тела.
Лечение обоих пациентов продолжается в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое.
В селе Учтяпя Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу.
Как сообщает муганское бюро Report, в результате инцидента различные травмы получили местные жители Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г.р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011).
Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу.
В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния 49-летнего А. Нагиева.
По факту ведется расследование.