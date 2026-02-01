İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

    01 fevral, 2026
    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

    Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının dəstəyi və "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə böyüklər arasında həvəskar xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib.

    "Report" un Şimal bürosunun məlumatına görə, turnirin sonuncu günündə 18-22, 23-45,46-56 və 57+ yaş kateqoriyasında olan 81 həvəskar xizəkçi "Gigant Slalom" növü üzrə mübarizə aparıblar.

    Turnirin nəticələrinə əsasən qadınların 18-22 yaş kateqoriyasında Valeriya Duçinka 1 ci, rusiyalı xizəkçi Kristina Stepanova 2 ci, eyni kateqoriyadan olan oğlanlar arasında İsmayıl Tağızade 1-ci, Arif Aşurbəyov 2-ci, Ferid Eliyev isə 3-cü yerə sahib olublar.

    23-45 yaş kateqoriyasında Anna Vəliyeva ali kürsüdə ilk yerdə qərarlaşıb. 2-ci və 3-cü yerləri isə Gunay Abdullayeva və Yelena Dubensova bölüşüblər.

    Oğlanların eyni adlı kateqoriyasında Ramiz Ağayev 1-ci, Nemet Bağisov 2-ci, rusiyalı xizəkçi Ali Sultanov isə 3-cü olub.

    Qadınların 46-56 yaş qrupunda Sanna Skalabre 1-ci, Turan Tağizade 2-ci, kişilər arasında Azər Quliyev 1-ci, kanadalı xizəkçi Ceysn Fraser 2-ci, Rəşad Sultan 3-cü yerdə qərarlaşıb.

    57+ kişilərin yaş kateqoriyasında

    Azad Kəlbiyev 1-ci, Süleyman Süleymanov 2 ci,

    Fizuddin Hüseynov 3-cü pillədə yer alıblar.

    Yarışın sonunda qaliblər kubok və medallarla təltif olunub, onlara müxtəlif həvəsləndirici hədiyyələr verilib.

