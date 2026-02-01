Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту

    Командные
    • 01 февраля, 2026
    • 17:55
    Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту

    Туристический центр "Шахдаг" при поддержке Федерации зимних видов спорта Азербайджана провел Кубок Гейдара Алиева по лыжному среди взрослых.

    Как сообщает Report, в заключительный день турнира 81 лыжник-любитель соревновались в дисциплине гигантский слалом в возрастных категориях 18–22, 23–45, 46–56 и 57+.

    По итогам соревнований, в возрастной категории 18-22 года среди женщин первое место заняла Валерия Дучинка, второе - российская лыжница Кристина Степанова. Среди мужчин этой же возрастной группы победителем стал Исмаил Тагизаде, второе место занял Ариф Ашурбеков, третье - Фарид Алиев.

    В возрастной категории 23-45 лет среди женщин победу одержала Анна Велиева, второе и третье места разделили Гюнай Абдуллаева и Елена Дубенцова. Среди мужчин этой первое место занял Рамиз Агаев, вторым стал Немат Багисов, на третьем расположился российский спортсмен Али Султанов.

    Среди женщин в возрастной категории 46-56 лет победительницей стала Санна Скалавре, второе место заняла Туран Тагизаде. Среди мужчин первое место завоевал Азер Гулиев, второе - канадский лыжник Джейсон Фрейзер, третье - Рашад Султан.

    Среди мужчин в возрастной категории 57+ победу одержал Азад Кельбиев, вторым стал Сулейман Сулейманов, третье место занял Физуддин Гусейнов.

    Финалисты были удостоены кубков и медалей, а также получили памятные и поощрительные призы.

    итоги соревнования лыжный спорт кубок Гейдара Алиева "Туристический центр Шахдаг"
    Фото
    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub
    Ты - Король

    Последние новости

    17:55
    Фото

    Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту

    Командные
    17:34

    Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41

    Другие страны
    17:26

    Иранский беспилотник на фоне учений провел разведку над Оманским заливом

    В регионе
    17:09

    Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамены на пояса

    Индивидуальные
    16:56

    Глава МИД Италии: Балканы должны вступить в ЕС раньше Украины

    Другие страны
    16:38

    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    В регионе
    16:21

    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    Индивидуальные
    16:13
    Фото

    TƏBİB: Состояние одного из пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Другие страны
    Лента новостей