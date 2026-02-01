Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib
Futbol
- 01 fevral, 2026
- 18:01
"Neftçi" Misli Premyer Liqasında "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, XVIII turun oyunu 4:0 hesabı ilə yekunlaşıb.
"Ağ-qaralar"ın qollarını 4-cü dəqiqədə İqor Ribeyro, 40-cı dəqiqədə Bassala Sambu, 84-cü dəqiqədə Alessio Kurçi, 90+2-ci dəqiqədə Vensan Abubakar vurub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 24-ə çatdıran "Neftçi" yeddinci pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan təmsilçisi 27 xalla altıncıdır.
Günün ikinci görüşündə "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (2:0), "Qəbələ" "İmişli"ni (3:2), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.
Son xəbərlər
18:20
Foto
Bakıda Gənclər Festivalı keçirilirDaxili siyasət
18:16
Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİBHadisə
18:09
Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
18:01
Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edibFutbol
17:55
Foto
Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıbHadisə
17:53
İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdırDigər ölkələr
17:34
İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidirRegion
17:26
Foto
Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulubKomanda
17:08