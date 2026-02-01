İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib

    Futbol
    • 01 fevral, 2026
    • 18:01
    Premyer Liqa: Neftçi Araz-Naxçıvanı dörd cavabsız qolla məğlub edib

    "Neftçi" Misli Premyer Liqasında "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, XVIII turun oyunu 4:0 hesabı ilə yekunlaşıb.

    "Ağ-qaralar"ın qollarını 4-cü dəqiqədə İqor Ribeyro, 40-cı dəqiqədə Bassala Sambu, 84-cü dəqiqədə Alessio Kurçi, 90+2-ci dəqiqədə Vensan Abubakar vurub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 24-ə çatdıran "Neftçi" yeddinci pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan təmsilçisi 27 xalla altıncıdır.

    Günün ikinci görüşündə "Qarabağ" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (2:0), "Qəbələ" "İmişli"ni (3:2), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib.

    Futbol Neftçi

