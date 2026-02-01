Премьер-лига: "Нефтчи" разгромил "Араз-Нахчыван" в матче 18-го тура
Футбол
- 01 февраля, 2026
- 18:47
Бакинский "Нефтчи" в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Араз-Нахчыван".
Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0.
За победителей отличились Игорь Рибейро (4'), Бассала Самбу (40'), Алессио Курчи (84') и Венсан Абубакар (90+2').
После этого результата "Нефтчи", набрав 24 очка, занимает в турнирной таблице седьмую строчку, нахчыванский клуб расположился ступенью выше, у него в активе 27 баллов.
Во втором матче дня "Карабах" встретится с "Туран Товуз".
Отметим, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" обыграл "Карван-Евлах" (2:0), "Габала" победила "Имишли" (3:2), "Шамахы" выиграл у "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" оказался сильнее "Зиря" (3:1).
Последние новости
19:44
Состояние подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, остается тяжелым - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:34
Российские дроны атаковали в Украине автобус с шахтерами, погибли более 10 человекДругие страны
19:15
В Иране опубликовали имена погибших во время протестовВ регионе
19:04
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила решение не увеличивать добычу нефти в мартеЭнергетика
18:54
Минобороны Украины: Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощиДругие страны
18:47
Премьер-лига: "Нефтчи" разгромил "Араз-Нахчыван" в матче 18-го тураФутбол
18:36
Фото
Видео
В Баку проходит молодежный фестивальВнутренняя политика
18:23
В ряде районов Азербайджана усилился ветерЭкология
18:20
Фото