    Премьер-лига: "Нефтчи" разгромил "Араз-Нахчыван" в матче 18-го тура

    Футбол
    • 01 февраля, 2026
    • 18:47
    Премьер-лига: Нефтчи разгромил Араз-Нахчыван в матче 18-го тура

    Бакинский "Нефтчи" в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу разгромил "Араз-Нахчыван".

    Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0.

    За победителей отличились Игорь Рибейро (4'), Бассала Самбу (40'), Алессио Курчи (84') и Венсан Абубакар (90+2').

    После этого результата "Нефтчи", набрав 24 очка, занимает в турнирной таблице седьмую строчку, нахчыванский клуб расположился ступенью выше, у него в активе 27 баллов.

    Во втором матче дня "Карабах" встретится с "Туран Товуз".

    Отметим, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" обыграл "Карван-Евлах" (2:0), "Габала" победила "Имишли" (3:2), "Шамахы" выиграл у "Кяпяз" (2:0), а "Сабах" оказался сильнее "Зиря" (3:1).

    футбол Премьер-лига Азербайджана ФК "Нефтчи" "Араз-Нахчыван"
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib
