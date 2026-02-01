Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 01 fevral, 2026
- 18:09
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 1-i saat 17:00-a olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində qərb küləyi əsir.
Xidmətdən "Report"a bildirilib ki, küləyin maksimal sürəti arabir Yardımlıda 21, İsmayıllı və Qobustanda 20, Lerikdə 19, Kəlbəcər, Zəngilan və Daşkəsəndə 18, Gədəbəydə 16, Şəkidə 15 m/s-yə çatır.
