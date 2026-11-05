İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Almaniya Ukraynanın bərpasına daha 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 19:15
    Almaniya Ukraynanın bərpasına daha 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir

    Almaniya Ukraynanın su, enerji və nəqliyyat infrastrukturunun bərpası üçün əlavə 100 milyon avronun ayrılmasını nəzərdən keçirir.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Maliyyə Nazirliyinin parlamentin büdcə komitəsinə ünvanladığı məktubda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bu vəsaitlər cari ilin yayından etibarən intensivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artan Rusiya Silahlı Qüvvələrinin aviazərbələri nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması məqsədilə, Almaniyanın 2026-cı il büdcəsində Ukraynanın maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitə əlavə olaraq ayrılacaq.

    Məktubda vurğulanıb ki, 2026-cı il üçün federal büdcə təsdiqlənərkən Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişənin hazırkı miqyasını əvvəlcədən görmək mümkün olmayıb.

    Qeyd edilib ki, əlavə vəsaitin mərkəzləşdirilməmiş elektrik enerjisi istehsalı və saxlanması üçün avadanlıqların alınmasına, su və enerji infrastrukturu obyektlərinin təmirinə, yanğınsöndürmə avadanlıqlarının əldə edilməsinə, eləcə də məktəb binalarının bərpasına yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Ukraynaya yardım Almaniya
    ФРГ намерена выделить еще 100 млн евро на восстановление Украины
    Germany proposes €100 million in additional aid for Ukraine's infrastructure
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