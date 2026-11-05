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    ФРГ намерена выделить еще 100 млн евро на восстановление Украины

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 18:58
    ФРГ намерена выделить еще 100 млн евро на восстановление Украины

    Германия рассматривает выделение дополнительных 100 млн евро на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме Министерства финансов ФРГ парламентскому бюджетному комитету.

    Отмечается, что данные средства будут выделены в дополнение к финансированию Украины, предусмотренному в бюджете Германии на 2026 год, с целью устранения ущерба от авиаударов ВС России, интенсивность которых значительно возросла с лета текущего года.

    При утверждении федерального бюджета на 2026 год невозможно было предвидеть нынешний масштаб конфликта между Россией и Украиной, уточняется в письме.

    Уточняется, что дополнительные средства планируется направить на закупку оборудования для децентрализованной выработки и хранения электроэнергии, ремонт объектов водной и энергетической инфраструктуры, приобретение противопожарного оборудования, а также восстановление школьных зданий.

    Российско-украинский конфликт Восстановление инфраструктуры Федеративная Республика Германия (ФРГ) Украина
    Almaniya Ukraynanın bərpasına daha 100 milyon avro ayırmaq niyyətindədir
    Germany proposes €100 million in additional aid for Ukraine's infrastructure
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