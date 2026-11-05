ФРГ намерена выделить еще 100 млн евро на восстановление Украины

Германия рассматривает выделение дополнительных 100 млн евро на восстановление водной, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме Министерства финансов ФРГ парламентскому бюджетному комитету.

Отмечается, что данные средства будут выделены в дополнение к финансированию Украины, предусмотренному в бюджете Германии на 2026 год, с целью устранения ущерба от авиаударов ВС России, интенсивность которых значительно возросла с лета текущего года.

При утверждении федерального бюджета на 2026 год невозможно было предвидеть нынешний масштаб конфликта между Россией и Украиной, уточняется в письме.

Уточняется, что дополнительные средства планируется направить на закупку оборудования для децентрализованной выработки и хранения электроэнергии, ремонт объектов водной и энергетической инфраструктуры, приобретение противопожарного оборудования, а также восстановление школьных зданий.