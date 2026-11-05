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    "DH Volley" komandası CEV Çelenc Kubokunda 1/16 finala yüksəlib

    Komanda
    • 05 noyabr, 2026
    • 19:23
    DH Volley komandası CEV Çelenc Kubokunda 1/16 finala yüksəlib

    Qadın voleybolçulardan ibarət "DH Volley" komandası CEV Çelenc Kubokunda 1/16 finala yüksəlib.

    "Report"un məlumatına görə, 1/32 finalın cavab matçında Danimarkanın "Holte IF" kollektivini qəbul edən Azərbaycan təmsilçisi 3:0 (26:24, 25:21, 25:14) hesablı qələbə qazanaraq adını növbəti raunda yazdırıb.

    Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakıdakı idman zalında gerçəkləşib.

    Xatırladaq ki, komandalar arasında ilk matçda "DH Volley" rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Komanda növbəti mərhələdə Polşanın LKS klubu ilə qarşılaşacaq.

    CEV Çelenc Kuboku DH Volley VK
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