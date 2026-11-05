"DH Volley" komandası CEV Çelenc Kubokunda 1/16 finala yüksəlib
Komanda
- 05 noyabr, 2026
- 19:23
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Qadın voleybolçulardan ibarət "DH Volley" komandası CEV Çelenc Kubokunda 1/16 finala yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, 1/32 finalın cavab matçında Danimarkanın "Holte IF" kollektivini qəbul edən Azərbaycan təmsilçisi 3:0 (26:24, 25:21, 25:14) hesablı qələbə qazanaraq adını növbəti raunda yazdırıb.
Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakıdakı idman zalında gerçəkləşib.
Xatırladaq ki, komandalar arasında ilk matçda "DH Volley" rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Komanda növbəti mərhələdə Polşanın LKS klubu ilə qarşılaşacaq.
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