В ряде районов Азербайджана усилился ветер
Экология
- 01 февраля, 2026
- 18:23
К вечеру в ряде районов Азербайджана уисился западный ветер.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, максимальная скорость ветра достигает в Ярдымлы 21 м/с, в Исмаиллы и Гобустане 20, в Лерике - 19, в Кяльбаджаре, Зангилане и Дашкесане - 18, в Гедабейе - 16, в Шеки - 15 м/с.
Последние новости
19:44
Состояние подростков, подвергшихся нападению дяди в Джалилабаде, остается тяжелым - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:34
Российские дроны атаковали в Украине автобус с шахтерами, погибли более 10 человекДругие страны
19:15
В Иране опубликовали имена погибших во время протестовВ регионе
19:04
"Восьмерка" ОПЕК+ сохранила решение не увеличивать добычу нефти в мартеЭнергетика
18:54
Минобороны Украины: Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощиДругие страны
18:47
Премьер-лига: "Нефтчи" разгромил "Араз-Нахчыван" в матче 18-го тураФутбол
18:36
Фото
Видео
В Баку проходит молодежный фестивальВнутренняя политика
18:23
В ряде районов Азербайджана усилился ветерЭкология
18:20
Фото