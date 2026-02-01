В ряде районов Азербайджана усилился ветер

К вечеру в ряде районов Азербайджана уисился западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, максимальная скорость ветра достигает в Ярдымлы 21 м/с, в Исмаиллы и Гобустане 20, в Лерике - 19, в Кяльбаджаре, Зангилане и Дашкесане - 18, в Гедабейе - 16, в Шеки - 15 м/с.