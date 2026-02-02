В общеобразовательных учреждениях Азербайджана завершились зимние каникулы

В Азербайджане завершились зимние каникулы в общеобразовательных учреждениях с пятидневной и шестидневной рабочей неделей.

Как сообщает Report, это предусмотрено постановлением Кабинета министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".

Отметим, что зимние каникулы охватывали период с 27 по 31 января и распространялись также на подготовительные группы общеобразовательных учреждений.