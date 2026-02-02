В общеобразовательных учреждениях Азербайджана завершились зимние каникулы
Наука и образование
- 02 февраля, 2026
- 08:00
В Азербайджане завершились зимние каникулы в общеобразовательных учреждениях с пятидневной и шестидневной рабочей неделей.
Как сообщает Report, это предусмотрено постановлением Кабинета министров "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".
Отметим, что зимние каникулы охватывали период с 27 по 31 января и распространялись также на подготовительные группы общеобразовательных учреждений.
