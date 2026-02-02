İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətili başa çatıb

    Elm və təhsil
    • 02 fevral, 2026
    • 07:22
    Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətili başa çatıb

    Beşgünlük və altıgünlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrində 2025–2026-cı tədris ili üzrə qış tətili bu gün başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən edilib.

    Qış tətili 5 gün davam edib və ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarına da şamil olunub.

    В общеобразовательных учреждениях Азербайджана завершились зимние каникулы

