    İranda iğtişaşlarda iştiraka görə 4 əcnəbi həbs edilib

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 15:20
    İranda iğtişaşlarda iştiraka görə 4 əcnəbi həbs edilib

    İran hakimiyyəti dörd əcnəbini iğtişaşlarda iştirakına görə həbs edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərqin KİV-i məlumat yayıb.

    Saxlanılan şəxslərin milliyyəti açıqlanmır, həmçinin qeyd olunub ki, saxlanma zamanı onlarda səsli qumbaralar aşkar olunub.

    "Şəxslər onların sığınacağına basqın zamanı saxlanılıblar. Axtarış zamanı onlardan birinin çantasında iğtişaşlar zamanı istifadə edilən dörd əldə düzəldilmiş səsli qumbaralar aşkar olunub", - bildirilib.

    İran iğtişaşlar İranda etirazlar
