İranda iğtişaşlarda iştiraka görə 4 əcnəbi həbs edilib
Region
- 02 fevral, 2026
- 15:20
İran hakimiyyəti dörd əcnəbini iğtişaşlarda iştirakına görə həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərqin KİV-i məlumat yayıb.
Saxlanılan şəxslərin milliyyəti açıqlanmır, həmçinin qeyd olunub ki, saxlanma zamanı onlarda səsli qumbaralar aşkar olunub.
"Şəxslər onların sığınacağına basqın zamanı saxlanılıblar. Axtarış zamanı onlardan birinin çantasında iğtişaşlar zamanı istifadə edilən dörd əldə düzəldilmiş səsli qumbaralar aşkar olunub", - bildirilib.
Son xəbərlər
15:41
Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunurBiznes
15:40
Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"Biznes
15:39
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"Fərdi
15:37
Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıbXarici siyasət
15:34
Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
15:34
MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
15:33
Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
15:26
IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"İnfrastruktur
15:25