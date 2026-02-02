В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядках

Власти Ирана задержали четырех иностранных граждан по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Как сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, национальная принадлежность задержанных не уточняется.

Отмечается, что в ходе задержания у них были обнаружены светошумовые гранаты.

По данным иранских властей, подозреваемые были задержаны во время рейда в месте их укрытия. "При обыске в сумке одного из них правоохранители обнаружили четыре самодельные светошумовые гранаты, которые использовались во время беспорядков и волнений", - цитируют СМИ сообщение иранских властей.