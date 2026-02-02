В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядках
В регионе
- 02 февраля, 2026
- 15:05
Власти Ирана задержали четырех иностранных граждан по подозрению в участии в массовых беспорядках.
Как сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, национальная принадлежность задержанных не уточняется.
Отмечается, что в ходе задержания у них были обнаружены светошумовые гранаты.
По данным иранских властей, подозреваемые были задержаны во время рейда в месте их укрытия. "При обыске в сумке одного из них правоохранители обнаружили четыре самодельные светошумовые гранаты, которые использовались во время беспорядков и волнений", - цитируют СМИ сообщение иранских властей.
