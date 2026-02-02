Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядках

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 15:05
    В Иране арестовали четырех иностранцев за участие в беспорядках

    Власти Ирана задержали четырех иностранных граждан по подозрению в участии в массовых беспорядках.

    Как сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, национальная принадлежность задержанных не уточняется.

    Отмечается, что в ходе задержания у них были обнаружены светошумовые гранаты.

    По данным иранских властей, подозреваемые были задержаны во время рейда в месте их укрытия. "При обыске в сумке одного из них правоохранители обнаружили четыре самодельные светошумовые гранаты, которые использовались во время беспорядков и волнений", - цитируют СМИ сообщение иранских властей.

    аресты иностранные граждане митинги беспорядки Протесты в Иране
    İranda iğtişaşlarda iştiraka görə 4 əcnəbi həbs edilib
