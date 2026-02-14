İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Kubada neft emalı zavodunda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 07:48
    Kubada neft emalı zavodunda yanğın baş verib

    Havanadakı "Niko Lopes" Neft Emalı Zavodundakı anbarlardan birində yanğın baş verib. Yanğın lokallaşdırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kubanın Energetika və Dağ Mədən Nazirliyinin mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində xəbər verib.

    "Bu gün günortadan sonra "Niko Lopez" Neft Emalı Zavodunda yerləşən anbarlardan birində baş verən yanğın nəzarət altına alınıb. Səbəb müəyyən edilir", - açıqlamada deyilir.

    Hadisə nəticəsində zərərçəkənlər və dəyən ziyan barədə ətraflı məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Bundan az müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə sahil anbarından çıxan qatı qara tüstünün görüntüləri yayılıb.

    Kuba Neft Emalı Zavodu yanğın
