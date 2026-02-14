Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На Кубе на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар

    Пожар произошел на одном из складов на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Ньико Лопес" в Гаване. Возгорание было локализовано.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы в соцсети X.

    "Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ "Ньико Лопес". Причины устанавливаются", - говорится в сообщении.

    На момент публикации подробности о пострадавших и ущербе в результате инцидента отсутствуют. Незадолго до этого в соцсетях распространились кадры с густым черным дымом в районе прибрежного резервуара.

    Лента новостей