İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İran XİN: Hörmüz boğazı ABŞ və onun müttəfiqlərinin gəmiləri istisna olmaqla, hər kəs üçün açıqdır

    Region
    • 15 mart, 2026
    • 13:42
    İran XİN: Hörmüz boğazı ABŞ və onun müttəfiqlərinin gəmiləri istisna olmaqla, hər kəs üçün açıqdır

    Hörmüz boğazı ABŞ və onun müttəfiqlərinin gəmiləri istisna olmaqla, hər kəs üçün açıqdır.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Əl-Ərəbi Əl-Cədid"ə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman və qonşu ölkələrlə diplomatik əlaqələr davam edir.

    "O ki qaldı İrana, vəziyyət sabitdir və hökumət, yaxud ordu institutlarında heç bir parçalanma yoxdur",- Əraqçi vurğulayıb

    İran XİN başçısı Abbas Əraqçi ABŞ ilə İsrailin hava zərbələri Hörmüz boğazı
    Арагчи: Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников

