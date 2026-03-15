İran XİN: Hörmüz boğazı ABŞ və onun müttəfiqlərinin gəmiləri istisna olmaqla, hər kəs üçün açıqdır
- 15 mart, 2026
- 13:42
Hörmüz boğazı ABŞ və onun müttəfiqlərinin gəmiləri istisna olmaqla, hər kəs üçün açıqdır.
"Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Əl-Ərəbi Əl-Cədid"ə müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Oman və qonşu ölkələrlə diplomatik əlaqələr davam edir.
"O ki qaldı İrana, vəziyyət sabitdir və hökumət, yaxud ordu institutlarında heç bir parçalanma yoxdur",- Əraqçi vurğulayıb
