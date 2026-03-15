Арагчи: Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников

Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью "Аль-Араби Аль-Джадид".

По его словам, дипломатические связи с Катаром, Саудовской Аравией, Оманом и соседними странами сохраняются.

Арагчи добавил, что многие суда, скорее всего, не передвигаются через пролив из соображений безопасности.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал об ударах по нескольким нефтяным танкерам в районе Ормузского пролива.