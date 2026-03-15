İstanbulda yarım tondan çox narkotik maddə ələ keçirilib
Region
- 15 mart, 2026
- 13:28
Türkiyənin İstanbul şəhərində yarım tondan çox narkotik maddə ələ keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul Polis İdarəsi "X"dəki hesabında məlumat yayıb.
"527 kiloqram 475 qram skank maddəsi aşkarlanıb",- məlumatda bildirilib.
İş üzrə 7 şübhəli şəxs saxlanılıb.
#Küçükçekmece ‘de Narkotik Operasyonu🚨— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) March 15, 2026
4️⃣ araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda⬇️
▪️ 527 kilo 475 gram skunk maddesi ele geçirildi.
7️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
Evlatlarımızın ve İstanbul’umuzun güvenli yarınları için zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla… pic.twitter.com/2hgBd6Ltsw
