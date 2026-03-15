Məzahir Pənahov: Qazaxıstanda məntəqələrdə seçici fəallığı yüksəkdir
- 15 mart, 2026
- 14:04
Qazaxıstanın yeni Konstitusiyası ilə bağlı keçirilən referendumda seçki məntəqələrində seçici fəallığı yüksəkdir və səsvermə prosesi intensiv şəkildə izlənilir.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinə parlamentin, Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Qazaxıstandakı Azərbaycan səfirliyinin nümayəndələri də daxil olmaqla təxminən 20 müşahidəçi daxildir.
O qeyd edib ki, Azərbaycan rəsmiləri Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT), TürkPA, MDB və Parlament Assambleyası da daxil olmaqla müxtəlif beynəlxalq missiyalarda təmsil olunurlar.
Məzahir Pənahov bildirib ki, günorta saatlarına qədər nümayəndə heyətinin üzvləri artıq Astananın müxtəlif rayonlarında 50-dən çox seçki məntəqəsinə baş çəkiblər:
"Soyuq hava şəraitinə baxmayaraq monitorinq intensiv şəkildə davam edir, seçki məntəqələrində yüksək fəallıq mövcuddur. Müşahidəçilər hələlik səsvermə prosesinə təsir edə biləcək heç bir problem və ya qanun pozuntusu qeydə almayıblar".
Azərbaycan MSK sədri həmçinin referendumun yüksək səviyyədə təşkilini və seçki komissiyası üzvlərinin peşəkar işini qeyd edib: "Səsverməyə hazırlıq yüksək səviyyədə aparılıb və Mərkəzi Referendum Komissiyası müşahidəçilər üçün bütün lazımi şəraiti yaradıb".
M. Pənahov əlavə edib ki, Azərbaycan və Qazaxıstanın seçki orqanları arasında sıx əməkdaşlıq qurulub, o cümlədən beynəlxalq tədbirlərdə birgə iştirak və ilk iclası Türküstanda keçirilən birləşmiş ərazi icmalarının (ATC) seçki orqanlarının bu yaxınlarda yaradılmış strukturu çərçivəsində əməkdaşlıq təmin edilib.
O, türk dövlətləri arasında bu sahədə əməkdaşlığın inkişafının vacib bir addım olduğunu və icma daxilində daha geniş inteqrasiya proseslərini əks etdirdiyini vurğulayıb.