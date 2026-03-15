Панахов: На референдуме в Казахстане наблюдается высокая активность

На избирательных участках в рамках референдума по новой Конституции Казахстана наблюдается высокая активность, наблюдение за голосованием проходит в интенсивном режиме.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

"Азербайджанская делегация является одной из крупнейших среди международных наблюдателей на республиканском референдуме по проекту новой Конституции Казахстана", - отметил он.

По словам Панахова, в состав нашей миссии входят около 20 наблюдателей, среди которых представители парламента, ЦИК и Посольства Азербайджана в Казахстане. Он отметил, что азербайджанцы представлены в составе различных международных миссий, включая Организацию тюркских государств (ОТГ), ТюркПА, СНГ и Парламентской ассамблеи.

По словам главы ЦИК Азербайджана, к полудню представители делегации уже посетили более 50 избирательных участков в разных районах Астаны. Панахов подчеркнул, что наблюдение проходит в интенсивном режиме, несмотря на холодную погоду, и отметил высокую активность граждан на участках. Он заявил, что на данный момент каких-либо проблем или нарушений, способных повлиять на процесс голосования, наблюдатели не зафиксировали.

Глава ЦИК Азербайджана также отметил высокий уровень организации референдума и профессиональную работу членов избирательных комиссий. По его словам, подготовка к голосованию проведена на высоком уровне, а Центральная комиссия референдума создала все необходимые условия для работы наблюдателей.

Панахов добавил, что между избирательными органами Азербайджана и Казахстана налажено тесное сотрудничество, включая совместное участие в международных мероприятиях и взаимодействие в рамках недавно созданной структуры избирательных органов ОТГ, 1-е заседание которой прошло в Туркестане. Он подчеркнул, что развитие сотрудничества между тюркскими государствами в данной сфере является важным шагом и отражает более широкие интеграционные процессы в рамках ОТГ.